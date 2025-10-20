В ГД поддержали предложение РПЦ закрепить право голоса отца при аборте

По мнению депутата Дмитрия Певцова, "отец не менее ответственен на жизнь ребенка, чем мать"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов сообщил ТАСС, что поддерживает предложение Русской православной церкви юридически закрепить право голоса отца при решении об аборте.

"Согласен со словами, которые произнес председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в интервью ТАСС. Абсолютно правильно, что оба родителя отвечают за ребенка и при его жизни, и, конечно же, сразу после зачатия, потому что это уже живое существо и оно имеет право на защиту от обоих родителей. И как они несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения. Совершенно верно и правильно предложено это изменение в нашем законодательстве", - сказал Певцов.

"Двумя руками за. Отец не менее ответственен за жизнь будущего ребенка, чем мать", - добавил он.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Лукьянов заявил, что Русская православная церковь намерена добиться юридического закрепления права голоса отца при решении о совершении аборта. По его словам, закрепленное Конституцией РФ равенство мужчины и женщины перед законом должно проявляться и в равной ответственности за сохранение зачатой жизни.