МККК помог вернуть домой с Украины в Курскую область 124 человека

Международный комитет Красного Креста выразил готовность и в будущем оказывать поддержку при репатриации людей по гуманитарным соображениям

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС, архив

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) помог вернуть с Украины в Курскую область 124 жителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МККК в Москве.

"На сегодняшний день МККК помог вернуть домой 124 жителей Курской области. Комитет готов и в будущем в качестве нейтрального посредника оказывать властям поддержку при репатриации людей по гуманитарным соображениям после того, как стороны согласуют проведение этих операций и их детали", - сказали там.

В МККК подчеркнули, что "операции по репатриации гражданских лиц по гуманитарным соображениям - результат сложного процесса". Там отметили, что это потребовало координации действий соответствующих властей, включая аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, представительств МККК на территории Белоруссии, России и Украины, а также поддержки со стороны Российского Красного Креста и Общества Красного Креста Украины.

"Подобные гуманитарные операции дарят надежду во время конфликтов, позволяя людям воссоединиться с близкими или уехать подальше от линии фронта. Содействие таким операциям входит в задачи МККК как нейтрального посредника", - уточнили там.

Ранее в сентябре 2024 года письмо президенту МККК с просьбой помочь обеспечить гуманитарный коридор направил в том числе депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Поводом послужило обращение к нему священника от имени 90 семей с просьбой эвакуировать людей из Суджанского района, где находились почти 700 гражданских лиц. В беседе с ТАСС Кузнецов отметил, что это "здорово, что МККК включился в эту работу и помог вернуть из Сум наших граждан, вывезенных туда".

Как сообщалось 18 октября, представитель МККК проинформировал Москалькову о том, что вывезенные в украинские Сумы жители Курской области обеспечены всем необходимым. По данным омбудсмена, на сегодняшний день 13 курских жителей, которые были перемещены на сторону Украины в город Сумы, остаются удерживаемыми украинской стороной.