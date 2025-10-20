В Москве бешенство у домашних животных встречается не чаще одного раза в год

Ежегодно в столице специалисты вакцинируют против бешенства около 490 тыс. питомцев и сельскохозяйственных животных

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Случаи бешенства у питомцев в Москве встречаются не чаще одного раза в год. Специалистам практически удалось ликвидировать заболевание среди домашних животных в городе, сообщил в интервью ТАСС председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

"В комплексе, если брать все проведенные мероприятия, то нам удалось практически ликвидировать заболевание бешенством среди домашних животных, проживающих на территории города Москвы. Если брать 2015-2016 годы, тогда было до 20 случаев бешенства животных. Если брать 2024-2025 годы, то у нас было по одному случаю заболевания бешенством животных, и то эти все случаи были завозные", - рассказал Сауткин.

По словам председателя комитета, ежегодно в Москве специалисты вакцинируют около 490 тыс. животных против бешенства. Среди них как питомцы, так и сельскохозяйственные животные. "Это делается и в условиях ветеринарных клиник, и на выездных прививочных пунктах, которые организуются в шаговой доступности от потребителя. Мы организуем около 2 тыс. таких прививочных пунктов", - подчеркнул собеседник.

Сауткин добавил, что специалисты ветеринарной службы три раза в год раскладывают оральную вакцину для диких животных на особо охраняемых природных и зеленых территориях Москвы в целях профилактики бешенства. "Выбираются норные участки - там, где обитают дикие животные, как правило, лисицы. Потом делается контроль съеденной вакцины", - отметил председатель комитета.