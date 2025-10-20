В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после взрыва в Стерлитамаке

Четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин

УФА, 20 октября. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние четверых пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке как средней степени тяжести, еще один человек остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"В медучреждениях Уфы продолжают лечение пациенты, пострадавшие во время взрыва на предприятии "Авангард". Четыре пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

ФКП "Авангард" занимается производством промышленной взрывчатки и химической продукции.