Эксперт Патраков: героизировать посадивших самолет в Пулково пилотов пока рано

Выкатка за пределы ВПП - опасное явление, которое становится причиной авиакатастроф, сообщил основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia.ru для беспилотных и легких воздушных судов

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Говорить о том, что пилоты, посадившие самолет авиакомпании AZAL в Пулково, герои, пока рано. Несмотря на то, что выкатывание самолета за полосу само по себе несет риск, возможно, в этом случае это было компромиссным решением для безопасной остановки самолета с отказавшей стойкой шасси, сообщил ТАСС авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia.ru для беспилотных и легких воздушных судов Андрей Патраков.

Читайте также

Кружил над городом и выкатился за ВПП. Главное о ЧП с самолетом в Пулково

Выкатывание самолета за пределы ВПП стало причиной закрытия аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Рейс, следовавший в Баку, запросил посадку в связи с неисправностью стойки шасси. Борт приземлился в 03:40 мск, но при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал. Воздушная гавань временно приостанавливала работу, в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку восстановили в 04:46 мск.

"Пилот как минимум решил главную задачу - сохранил жизни и здоровье пассажиров и экипажа, и это безусловно самое главное. Выкатывание самолета за полосу само по себе несет риск, но возможно в этом случае это было компромиссным решением для безопасной остановки самолета с отказавшей носовой стойкой шасси", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что главным риском в создавшейся ситуации было то, что стойка шасси сложится при посадке. По словам эксперта, в подобных случаях пилоты как можно дольше держат носовую стойку над полосой, не опуская нос самолета даже после посадки на основные опоры шасси. Такая аккуратная посадка увеличивает посадочную дистанцию, и возможно это и привело к выкатке самолета за пределы полосы.

Патраков пояснил, что выкатка за пределы полосы - это опасное явление, которое становится причиной авиакатастроф. Одной из таких аварий стало крушение авиалайнера Airbus А310-324 в 2006 году в Иркутске, когда после посадки в пункте назначения борт выкатился за пределы взлетной полосы аэропорта, врезался в гаражный комплекс и разрушился. Как отметил эксперт, в Пулково мастерство пилотов позволило избежать возникновения авиакатастрофы. "Но я бы не стал героизировать их как минимум до выяснения подробных обстоятельств. Вспомните два случая посадки в поле "Уральских авиалиний" - там пилоты были больше антигероями, как выяснилось по результатам официальных расследований", - добавил собеседник агентства.