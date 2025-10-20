Агент Юлии Барановской сообщил, что ведущая остается в больнице

Она идет на поправку, отметил Петро Шекшеев

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Телеведущая Юлия Барановская остается в больнице после двух перенесенных полостных операций в Салехарде. Об этом ТАСС сообщил ее агент Петро Шекшеев.

"Пока она остается в больнице. Идет на поправку", - сказал собеседник агентства.

Ранее Шекшеев сообщал ТАСС, что Барановской стало плохо на съемках проекта "Большие семьи большой страны" на Ямале. После ведущая была доставлена в больницу Салехарда, где ей провели две полостные операции.