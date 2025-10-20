Москалькова сообщила о мошенниках, притворяющихся ее сотрудниками

Злоумышленники хотят узнать персональные данные жертв, указала уполномоченный по правам человека

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предупредила, что мошенники рассылают запросы от имени сотрудников ее аппарата о предоставлении персональных данных.

"В последнее время выявлены случаи направления запросов с мессенджеров WhatsApp, Telegram и "ВКонтакте" к гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, в которых требуется предоставление расширенных персональных данных (заполнения анкет). Это мошенники", - написала Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.