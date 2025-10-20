Экстренные службы Пулково слаженно отработали при внештатной посадке самолета

Речь идет о происшествии с Airbus A320 авиакомпании AZAL

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Экстренные и технические службы аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге слаженно отработали на месте внештатной посадки самолета, который в понедельник выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает Росавиация.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о самолете Airbus A320 (регистрационный номер 4К-AZ84) азербайджанской авиакомпании AZAL.