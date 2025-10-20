Экстренные службы Пулково слаженно отработали при внештатной посадке самолета
Редакция сайта ТАСС
08:53
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Экстренные и технические службы аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге слаженно отработали на месте внештатной посадки самолета, который в понедельник выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Читайте также
Кружил над городом и выкатился за ВПП. Главное о ЧП с самолетом в Пулково
Об этом сообщает Росавиация.
Как уточнили в ведомстве, речь идет о самолете Airbus A320 (регистрационный номер 4К-AZ84) азербайджанской авиакомпании AZAL.