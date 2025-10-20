В Петербурге считают, что дифференцированные тарифы на парковку повысят комфорт

Зона платной парковки в центре города, введенная четыре года назад, уже доказала свою эффективность, сообщил Директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Введение дифференцированных тарифов на платную парковку в четырех центральных районах Санкт-Петербурга позволит повысить качество и комфорт жизни их жителей. Такое мнение выразила заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александра Бахмутская.

Ранее в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что с 15 октября дифференцированные тарифы на платную парковку введут в четырех административных районах города - Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском.

"Применение новых подходов к расчету платы за пользование парковками на уличной дорожной сети, как мы надеемся, позволит достичь следующих целей. Прежде всего, снизить уровень загрузки парковочного пространства в историческом центре Санкт-Петербурга, рационально распределить транспортные потоки и разгрузить самые оживленные улицы. <…> Мы надеемся, что изменения должны будут заметить и жители домов в четырех центральных районах, расположенных в зоне платной парковки, в тех местах, где осуществляется большое количество гостевых парковок. Мы надеемся, что для них будет проще найти стоянку в непосредственной близости от своего дома", - сказала она.

Бахмутская также отметила, что введение такого дифференцированного расчета позволит сократить "блуждающий" трафик - число автомобилей, вынужденных делать несколько объездов зоны парковки в поисках свободного места. По ее словам, новая система также способствует повышению оборачиваемости парковочных мест.

Директор Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Михаил Курдяев, в свою очередь, подчеркнул, что зона платной парковки в центре города, введенная четыре года назад, уже доказала свою эффективность в вопросе улучшения качества жизни людей, проживающих в центральных районах. "Жители центральной планировочной зоны четыре года назад при введении зоны платной парковки, действительно, ощутили определенную свободу относительно того, где они могут запарковать свой транспорт недалеко от дома. И я думаю, при введении дифференцированных тарифов они почувствуют еще раз, насколько хорошо жить в центре города, несмотря <…> на трафик <…>. Поэтому зона платной парковки выполняет свою основную функцию и делает комфортным центр для тех, кто приезжает, и для тех, кто здесь живет", - добавил он.

О тарифах

В рамках новой системы дифференцированных тарифов, введенных в четырех центральных районах Санкт-Петербурга, стоимость парковки зависит от уровня ее востребованности. При расчете размера оплаты применяется один из четырех коэффициентов загрузки (КЗ). При уровне загрузки менее 50% действует КЗ 1, при загрузке 50-70% - КЗ 2, при 70-85% - КЗ 3, при загрузке более 85% - КЗ 4. В зависимости от уровня загрузки стоимость для транспорта категории А и М варьируется от 50 до 180 рублей в час, для категории Б - от 100 до 360 рублей в час. При этом все оформленные к настоящему времени парковочные разрешения действуют на прежних условиях.