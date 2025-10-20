Росстат скорректировал данные по потреблению алкоголя в Вологодской области

Показатель колеблется от 9,56 литра на душу населения в пересчете на чистый спирт в январе до 9,65 литра в сентябре

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Росстат скорректировал результаты о потреблении алкоголя в Вологодской области, они колеблются от 9,56 литра на душу населения в пересчете на чистый спирт в январе 2025 года до 9,65 литра в сентябре. Соответствующие данные размещены на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов не согласился с данными о росте потребления алкоголя в регионе после введения новых ограничений и пообещал представить пересчитанные цифры. По первоначальным данным федеральной службы государственной статистики, с января по сентябрь 2025 года потребление алкоголя в Вологодской области на душу населения в пересчете на чистый спирт выросло с 7,7 литра в январе до 9,65 литра в сентябре.

Как указано в откорректированных данных Росстата, в январе 2025 года доля потребления алкоголя в Вологодской области составила 9,56 литра, в феврале и марте - по 9,31 литра, в апреле - 9,78, в мае - 9,58, в июне - 9,4, в июле - 9,48, в августе - 9,56.

При этом, как сообщал Филимонов, с 1 марта 2025 года в регионе, когда стали действовать ограничения на продажу алкоголя, по данным системы ЕГАИС, продано 5,3 литра алкоголя на человека, за аналогичный период 2024 года - 6,3 литра.

С 1 марта розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией. По данным Минздрава области, смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, сократилась с момента введения ограничений на 49,6% - с 133 до 66 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы, уменьшилось наполовину - с 489 пациентов с марта по сентябрь 2024 года до 243 пациентов за аналогичный период 2025 года.