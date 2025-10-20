Губернатор Ставрополья поблагодарил силовиков за предотвращение теракта

В Ставропольском крае ранее был задержан приверженец радикальных взглядов, причастный к приготовлению террористического акта

СТАВРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание мужчины, планировавшего теракт в административном здании города Георгиевска.

"Благодарю сотрудников Управления ФСБ России по Ставропольскому краю, которые пресекли подготовку теракта в административном здании в Георгиевске. Злоумышленник - сторонник запрещенной террористической организации. Он задержан <...>. Спасибо всем, кто всегда на посту и день и ночь охраняет безопасность жителей Ставрополья", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как сообщили ранее в ФСБ, в Ставропольском крае задержан приверженец радикальных взглядов, житель Георгиевска 2000 г. р., причастный к приготовлению террористического акта. Посредством мессенджера Telegram он добровольно установил контакт и вступил в ряды запрещенной на территории РФ террористической организации с целью последующего совершения преступления от ее имени. Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.