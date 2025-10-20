Пассажиров экстренно севшего в Пулково самолета AZAL доставили в Баку

Борт приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 13:24 мск

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 20 октября. /ТАСС/. Резервный борт с пассажирами лайнера Airbus A320 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), который экстренно сел в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), прибыл из Санкт-Петербурга в Баку. Об этом сообщила пресс-служба AZAL.

"Воздушное судно Azerbaijan Airlines, направленное из Баку для перевозки пассажиров рейса J2-020 (Санкт-Петербург - Баку), прибыло в столицу Азербайджана. Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 14:24 по бакинскому времени (13:24 мск - прим. ТАСС)", - говорится в информации.