Пассажиров экстренно севшего в Пулково самолета AZAL доставили в Баку
Редакция сайта ТАСС
10:56
БАКУ, 20 октября. /ТАСС/. Резервный борт с пассажирами лайнера Airbus A320 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), который экстренно сел в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), прибыл из Санкт-Петербурга в Баку. Об этом сообщила пресс-служба AZAL.
Читайте также
Кружил над городом и выкатился за ВПП. Главное о ЧП с самолетом в Пулково
"Воздушное судно Azerbaijan Airlines, направленное из Баку для перевозки пассажиров рейса J2-020 (Санкт-Петербург - Баку), прибыло в столицу Азербайджана. Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 14:24 по бакинскому времени (13:24 мск - прим. ТАСС)", - говорится в информации.