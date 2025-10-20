В Кисловодске создадут оперативный штаб для восстановления отопления

Из-за частых аварийных порывов с подачей тепла возникают затруднения

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб по содействию администрации города-курорта Кисловодска в восстановлении отопления ряда многоквартирных домов создадут на Ставрополье. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора региона.

"Губернатор Владимир Владимиров поручил краевому министерству ЖКХ сформировать оперативный штаб по содействию администрации Кисловодска в восстановлении отопления ряда многоквартирных домов. Поводом для решения стали проблемы с теплоснабжением ряда домов в городе-курорте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за частых аварийных порывов с подачей тепла возникают затруднения.

"Сейчас необходимо направить в Кисловодск дополнительные аварийные бригады. Это позволит сократить сроки устранения аварий. Однако это решение - краткосрочное. Жду предложений о действиях, которые помогут комплексно разобраться с проблемой до наступления серьезных холодов", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимирова.

Ранее мэр города Кисловодска Евгений Моисеев написал в своем Telegram-канале, что более 50 многоквартирных домов остались без отопления из-за остановки котла в городе.