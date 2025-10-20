В Минздраве рассказали о состоянии детей после отравления в кафе Калининграда

Они находятся в удовлетворительном состоянии

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Минздрав Калининградской области оценивает состояние девятерых школьников как удовлетворительное после отравления в одном из кафе областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с инцидентом, произошедшим в кафе "Белла Дона", где учащиеся школы №3 получили отравление, информируем о текущей ситуации. С признаками острой кишечной инфекции они обратились за медицинской помощью в ГБУЗ КО "Городская детская поликлиника" №4 в инфекционный кабинет, где им диагностировали норовирусную инфекцию. На данный момент за состоянием здоровья детей осуществляется динамическое наблюдение медицинским персоналом. Дети находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Калининградской области продолжает мониторинг ситуации.

Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщило о выявленной острой кишечной инфекции у девяти учеников школы № 3 Калининграда. Заболевшие лабораторно обследованы, находятся на амбулаторном лечении. Это учащиеся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39". С учетом выявленных в кафе нарушений его работа приостановлена. Следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по ст. 236 УК РФ.