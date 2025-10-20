Эксперт Лихачева рассказала, почему стало возможным ограбление Лувра

Искусствовед отметила, что это произошло из-за отсутствия финансирования музея

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ограбление Лувра 19 октября стало возможным из-за отсутствия соответствующего финансирования музея. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС российский музейный работник и искусствовед Елизавета Лихачева.

Лихачева отметила, что музей не справляется с увеличившимся потоком посетителей в последние несколько лет.

"Что касается ограбления, оно стало возможным из-за серьезных проблем в Лувре, прежде всего связанных с хроническим недофинансированием. Нам всем кажется, что Лувр - богатый музей с огромными бюджетами. Да, это так, но и расходы также колоссальны. Нагрузка на Лувр очень велика. С каждым годом количество посетителей растет, и уже сейчас видно, что музей не справляется с таким потоком. <…> Для его обслуживания необходим огромный штат, который нужно содержать. Людям нужно платить зарплату, а учитывая французское социальное законодательство и высокие налоги для работодателей, это требует значительных затрат", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что в Лувре назрели серьезные системные проблемы, требующие реформ.

Эксперт также отметила, что с исторической точки зрения ценность украденных украшений значительно превышает их ювелирную стоимость.

Об ограблении Лувра

Утром 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По предварительным данным следствия, из главного парижского музея украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Дати сообщила, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты. Как проинформировал глава МВД республики Лоран Нуньес, злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для проникновения в музей они использовали автовышку.

Всего были украдены девять украшений, среди них гарнитур, ожерелье, серьги, брошь и две короны, одна из которых была позднее найдена сломанной недалеко от музея. Также газета Le Parisien сообщила об обнаружении второго ювелирного изделия, не пояснив, о какой именно драгоценности идет речь.

Предыдущее ограбление произошло в Лувре в 1998 году, когда в разгар дня из одного из залов была украдена картина французского художника Камиля Коро, ее так и не нашли. В 1911 году из музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину.