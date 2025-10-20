Эксперт Лихачева: украденные из Лувра экспонаты могут быть утрачены навсегда

Драгоценности могут разобрать на составные части - металл переплавят, а камни переработают и продадут, отметила российский музейный работник и искусствовед

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Продать украденные 19 октября из Лувра экспонаты не получится, и, скорее всего, они будут утрачены для публики навсегда. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась российский музейный работник и искусствовед Елизавета Лихачева.

"Есть два варианта: первый - вещи, украденные под заказ. То есть кто-то очень хотел заполучить эти украшения. В этом случае это будет закрытая коллекция, которую никто долгое время не увидит, но есть шанс, что они сохранятся. Второй вариант гораздо менее приятный: их могут разобрать на составные части - металл переплавят, а камни переработают и продадут", - выразила опасение она.

Всего были украдены девять украшений, среди них гарнитур, ожерелье, серьги, брошь и две короны, одна из которых была позднее найдена сломанной недалеко от музея. Также газета Le Parisien сообщила об обнаружении второго ювелирного изделия, не пояснив, о какой именно драгоценности идет речь.

"Многие удивляются, почему не был украден главный бриллиант - "Регент". Его не взяли, поскольку с этим камнем совершенно точно ничего не получится сделать. Это огромный алмаз, который можно распилить только с помощью профессионального оборудования, и для этого нужен специалист. Риск слишком велик. Все остальные камни можно легко перепродать практически в любой ювелирной мастерской. <…> К сожалению, я боюсь, что все украденные экспонаты публика уже не увидит ", - заключила она.