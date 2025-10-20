В Арзамасе 24 ребенка проходят лечение после вспышки инфекции

Все пациенты находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Число детей, проходящих лечение в условиях стационара после вспышки норовируса в одном из образовательных учреждений в городе Арзамасе в Нижегородской области, выросло до 24. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

В субботу министр образования Нижегородской области Михаил Пучков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что в стационаре оставлены 15 человек. Он также уточнял, что, по данным на 18 октября, всего было зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения.

"В настоящее время в условиях стационара проходят лечение 24 ребенка", - отметили в министерстве.

Собеседница агентства добавила, что все пациенты находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести. Медики фиксируют положительную динамику. "Дети получают все необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным вниманием врачей", - уточнили в министерстве.

Ранее глава Арзамаса Александр Щелоков сообщал, что в образовательном учреждении "Созвездие" были зарегистрированы случаи заболевания учеников. Возбудителем заболевания стал норовирус. Управление Роспотребнадзора по региону сообщило в пятницу, что инфекция была выявлена не только у учеников, но также и у сотрудников пищеблока. По информации ведомства, в ходе расследования найдены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке, в отношении виновных возбуждены дела об административной ответственности.