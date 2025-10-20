Маргарита Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии
Редакция сайта ТАСС
12:48
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян начала проходить химиотерапию 20 октября. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
По ее словам, в понедельник у нее начинается химиотерапия. Симоньян отметила, что непредсказуемо то, как она будет себя чувствовать и когда сможет вернуться в эфир. Главный редактор RT поблагодарила всех, кто молится и желает добра.
7 сентября Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" сообщила о "страшной тяжелой болезни".