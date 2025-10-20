В Воркуте завели дело после гибели горняка при аварии в шахте

Ответственные лица нарушили требования промышленной безопасности, сообщили в управлении СК по региону

СЫКТЫВКАР, 20 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми завели уголовное дело по факту аварии на участке шахты "Комсомольская" АО "Воркутауголь", которая произошла 17 сентября, и гибели горняка. По предварительным данным, ответственные лица нарушили требования промышленной безопасности, что привело к таким последствиям, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"По результатам процессуальной проверки по факту аварийной ситуации на участке шахты "Комсомольская" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной версии следствия, ответственными лицами были нарушены требования промышленной безопасности, что привело к указанным последствиям", - говорится в сообщении.

Как сообщило следственное управление, 17 сентября в правоохранительные органы поступила информация о прорыве воды при производстве работ на участке шахты "Комсомольская" и безвестном исчезновении в связи с этим проходчика участка подготовительных работ 1982 года рождения. Тело мужчины обнаружили 19 сентября горноспасатели.

По данным "Воркутаугля", 17 сентября в 09:45 мск "при выполнении технических работ произошел прорыв пульпы в скиповом стволе". В тот момент на месте происшествия находились пятеро работников, четверо из которых поднялись на поверхность, они не пострадали, пятый пропал. Его тело обнаружили на вторые сутки.

Шахта "Комсомольская" АО "Воркутауголь" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON) - вторая по мощности в Печорском угольном бассейне, была введена в строй 30 декабря 1976 года. Сейчас работает на глубинах около 1 100 м и является самой глубокой шахтой России.