Пушилин: в ДНР выполнили годовой план по ремонту дорог

В регионе до 2030 года планируется отремонтировать еще более 3,5 тыс. км

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 900 км дорог отремонтировано в Донецкой Народной Республике с начала года, что превышает показатели плана. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Пушилин сообщал, что в республике за три года были восстановлены порядка 1,5 тыс. км дорог, изначально в 2025 году планировалось восстановить до 450 км, позднее план увеличили до 900 км.

"Мы и в этом году построили и отремонтировали гораздо больше, чем планировали. Это благодаря слаженным действиям как чиновников, так и подрядчиков. Я вам скажу, что очень серьезная поддержка со стороны федерального центра. И мы только по этому году планировали 450 км, а уже по факту мы уже перевалили цифру 900 км отремонтированных, восстановленных дорог", - сказал Пушилин, поблагодарив как региональных, так и федеральных подрядчиков.

До 2030 года в ДНР планируется отремонтировать еще более 3,5 тыс. км дорог.