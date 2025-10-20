Статья

В небе над Россией наблюдают самую яркую комету года

В небе над Карачаево-Черкесией 18 октября наблюдали кометы C/2025 R2 SWAN и C/2025 A6 (Lemmon), а уже завтра Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты, которое составит 89 185 647 км

Редакция сайта ТАСС

Комета C/2025 A6 (Lemmon) © Иван Высочинский/ ТАСС

Комету открыли в начале этого года — 3 января, наклон ее орбиты позволяет наблюдать за ней в Северном полушарии в октябре и ноябре. Сейчас яркость кометы уже достигла 5-й звездой величины, при минимальном расстоянии от Земли она станет еще ярче.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) © Иван Высочинский/ ТАСС

По словам старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, профессора Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергея Язева, комета сблизится с Землей на темном небе без лунной засветки. Невооруженным глазом видны объекты ярче 6-й величины, поэтому для того, чтобы увидеть комету сегодня ночью, потребуется любительский телескоп или бинокль.

Как сообщил Язев ТАСС, лучшие условия для наблюдения за кометой — у жителей регионов, расположенных выше 50-й параллели северной широты: Красноярского, Забайкальского и Хабаровского краев, Иркутской, Амурской, Вологодской, Магаданской и Сахалинской областей, Республик Бурятия и Якутия, города Санкт-Петербурга и т.д. Москва же находится немного севернее 55-й параллели, здесь комету смогут увидеть после наступления темноты на высоте около 30 градусов над горизонтом.

Комета C/2025 R2 (SWAN) © Иван Высочинский/ ТАСС

Чем севернее точка наблюдения за кометой, тем ярче она будет видна. В течение ночи объект будет опускаться, будет казаться, что она падает, а ближе к утру снова подниматься, словно взлетать. В прошлый раз комета Lemmon пролетала на минимальном расстоянии от Земли в VII веке, ее период обращения составляет 1 350 лет.

© Иван Высочинский/ ТАСС

Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила ТАСС, что объект C/2025 A6 (Lemmon) нужно искать в созвездии Гончие Псы, под ковшом Большой Медведицы. В конце октября комета будет пролетать над яркой звездой Арктур.

Анастасия Давыденко