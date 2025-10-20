Собственник канатной дороги в Нальчике выплатит пострадавшей 1,5 млн рублей

Решение вынес Нальчикский городской суд

НАЛЬЧИК, 20 октября. /ТАСС/. Собственник канатной дороги в Нальчике в Кабардино-Балкарии, где в результате обрыва троса пострадали люди, выплатит пострадавшей компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

"Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с организации, в эксплуатации которой находился объект, компенсации морального вреда. <...> взысканы компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 500 тыс. рублей", - пояснили в ведомстве.

