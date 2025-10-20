Файзуллин назвал привлечение молодых специалистов в отрасль стратегическими инвестициями

В следующие пять лет в России необходимо переосмыслить более 2 тыс. городов, которые станут опорными пунктами, отметил замглавы Минстроя Константин Михайлик

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Привлечение молодых специалистов в отрасли архитектуры и градостроительства - стратегические инвестиции в будущее российских городов. Об этом говорится в приветственном письме министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, которое зачитал замглавы Минстроя Константин Михайлик в ходе церемонии открытия второго сезона студенческого конкурса "Благоустрой!".

"Привлечение молодых специалистов в отрасль - это стратегические инвестиции в будущее наших городов. Конкурс дает возможность начинающим специалистам, инженерам увидеть таланты", - сказал Файзуллин.

По словам Михайлика, в следующие пять лет в России необходимо переосмыслить более 2 тыс. городов, которые станут опорными пунктами. "То, насколько вы с душой подойдете к идее, настолько людям в них будет комфортно жить", - обратился он к участникам конкурса.

Мероприятие объединило экспертов в сфере градостроительства, архитектуры и урбанистики, представителей Минстроя России, студентов и преподавателей архитектурных направлений российских вузов для диалога о развитии городской среды.