У главного входа в Парк Горького установили новогоднюю елку

Высота дерева около 30 метров

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Высокую новогоднюю елку установили у главного входа в Парк Горького на Крымском валу в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Елка, высота которой около 30 метров, окружена ограждением. Ее верхушка украшена звездой, оплетенной гирляндой с лампочками. Праздничной мишуры и шаров на елку пока не повесили. Дерево установлено за 72 дня до Нового года.

Ранее сообщалось, что новогодние украшения начали продавать в Москве и Подмосковье.