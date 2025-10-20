У главного входа в Парк Горького установили новогоднюю елку
Редакция сайта ТАСС
20:17
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Высокую новогоднюю елку установили у главного входа в Парк Горького на Крымском валу в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Елка, высота которой около 30 метров, окружена ограждением. Ее верхушка украшена звездой, оплетенной гирляндой с лампочками. Праздничной мишуры и шаров на елку пока не повесили. Дерево установлено за 72 дня до Нового года.
Ранее сообщалось, что новогодние украшения начали продавать в Москве и Подмосковье.