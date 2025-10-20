Реклама на ТАСС
У главного входа в Парк Горького установили новогоднюю елку

Высота дерева около 30 метров
20:17
© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Высокую новогоднюю елку установили у главного входа в Парк Горького на Крымском валу в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Елка, высота которой около 30 метров, окружена ограждением. Ее верхушка украшена звездой, оплетенной гирляндой с лампочками. Праздничной мишуры и шаров на елку пока не повесили. Дерево установлено за 72 дня до Нового года.

Ранее сообщалось, что новогодние украшения начали продавать в Москве и Подмосковье. 

