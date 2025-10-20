Командующий штурмовыми войсками ВСУ станцевал под песню на русском языке

Бывший командир "Правого сектора" Валентин Манько в одних шортах исполнил на видео танец под российскую песню

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Командующий штурмовыми войсками ВСУ, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи бывший командир "Правого сектора" (признан террористическим, запрещен в РФ) Валентин Манько станцевал под песню на русском языке. Об этом пишет издание "Страна".

По его информации, военнослужащий размещал в TikTok короткие видеоролики. Издание опубликовало их у себя в Telegram-канале. На одном из них Манько танцует в одних шортах под песню на русском языке, где используются бранные слова. На другом ролике командующий штурмовыми войсками ВСУ определял кто он из персонажей российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск - штурмовых. Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование нового рода войск, назвав командующего Валентина Манько рейдером и бандитом. По ее мнению, созданием штурмовых войск и "мясными штурмами" Сырский хочет прикрыть провалы на фронте.