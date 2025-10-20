В США отправили в отпуск 1,4 тыс. служащих, отвечающих за ядерный арсенал

Министр энергетики Крис Райт подчеркнул, что "такого раньше никогда не происходило"

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики США в связи с приостановкой работы правительства (шатдаун) было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск 1,4 тыс. служащих Национального управления ядерной безопасности. Об этом заявил журналистам американский министр энергетики Крис Райт.

Управление и его сотрудники в том числе ответственны за модернизацию американского ядерного арсенала. "Среди Национального управления ядерной безопасности нам пришлось отправить в неоплачиваемый отпуск 1 400 сотрудников. Такого раньше никогда не происходило", - сказал Райт на пресс-конференции в штате Невада. Таким образом под сокращения попали порядка 80% служащих управления.

Глава Минэнерго США заявил, что пока американской администрации удалось найти финансирование на оплату работы подрядчиков управления, которых насчитывается порядка 100 тыс., однако если шатдаун не прекратится до того, как средства иссякнут, то они тоже могут попасть под сокращение. "Если то креативное финансирование закончится <...>, то десятки тысяч крайне важных служащих, их семей, а также наша национальная безопасность будут поставлены под угрозу. Нам не стоит заигрывать с этим", - отметил Райт.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о части статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).