Посол в РФ: число прямых рейсов из России в Эфиопию увеличится с декабря

Евгений Терехин подчеркнул, что облегчение режима взаимных поездок граждан является катализатором деловых, гуманитарных и туристических связей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Количество прямых рейсов между Москвой и Аддис-Абебой планируется увеличить с декабря. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

"Действует прямое авиасообщение - сейчас уже шесть рейсов еженедельно осуществляются между Москвой и Аддис-Абебой, с декабря предполагается добавить еще один. С нашей точки зрения, важно стимулировать последовательный интерес у населения наших стран, привлекать к организации групповых туров крупные туркомпании, которые, в частности, смогут обеспечить комфорт и безопасность путешествий на эфиопском направлении", - отметил дипломат.

Терехин подчеркнул, что облегчение режима взаимных поездок граждан является катализатором деловых, гуманитарных и туристических связей. "Этот вопрос регулярно затрагивается в ходе двусторонних консульских консультаций, - уточнил он. - Стоит отметить, что уже сейчас граждане России могут получить эфиопскую визу по прилете в аэропорт Аддис-Абебы. Мы исходим из того, что создание более комфортных условий для путешествий отвечает общим интересам и способствует укреплению человеческого капитала наших отношений".

О туристическом потенциале Эфиопии

Дипломат обратил особое внимание и на то, что Эфиопия по праву считается страной с колоссальным туристическим потенциалом. "Это колыбель человечества, страна древнейших христианских святынь, не имеющих аналогов в мире - скальные храмы Лалибэлы, стелы Аксума, замки Гондэра. Для российских граждан, в том числе паломников, Эфиопия представляет особый интерес как хранительница непрерывной тысячелетней православной традиции. Уникальная природа, самобытная культура и знаменитое эфиопское гостеприимство также являются мощными факторами притяжения", - подчеркнул посол.

Он также отметил, что в текущем году произошла заметная интенсификация культурных обменов - состоялось масштабное и яркое выступление военного оркестра Эфиопии на фестивале "Спасская башня", гастроли многочисленной труппы эфиопских артистов с программой "Восходящая Эфиопия" в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, визит делегации Московского государственного института культуры в Аддис-Абебу. Все это работает на рост взаимного интереса и создает благоприятный фон для увеличения туристических потоков.

