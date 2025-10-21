МВД рассказало об ошибках детей при встрече с мошенниками

Среди них разглашение личных данных, общение с незнакомцами, сокрытие аккаунта от родителей и вера в легкие деньги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Разглашение личных данных, общение с незнакомцами, сокрытие аккаунта от родителей и вера в легкие деньги - основные ошибки детей, которые облегчают задачу кибермошенникам. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"Самые частые ошибки детей. <…> Делятся личными данными, не осознавая, что аккаунт в социальной сети - это не просто информация, а ключ к их личности. Верят в "легкие деньги" - выигрыши, бонусы, "донаты за репост". Так дети попадают в ловушки фейковых розыгрышей и игровых схем. Общаются с незнакомцами, думая, что "в интернете все свои". Именно под видом новых друзей часто скрываются мошенники или вербовщики. Скрывают свои аккаунты и публикуемый контент от родителей", - говорится в сообщении.

Также проблемой является боязнь детей рассказать родителям о затруднениях в сети.

Кроме того, в УБК выделили и ошибки взрослых: родители не обучают детей цифровой гигиене, отказываются от инструментов родительского контроля, пренебрегают безопасностью платежных средств, а также не контролируют онлайн-покупки ребенка на игровых платформах и маркетплейсах, которые используются мошенниками для хищений.

В управлении посоветовали не ругать детей за ошибки, а разъяснять им способы защиты от киберпреступников.