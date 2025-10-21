Выброшенная отцом из окна в Уфе девочка идет на поправку

Она проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна четвертого этажа дома в Уфе, пошла на поправку в московской больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"Хорошие новости пришли из Москвы! Наша трехлетняя девочка, которую в пятницу спецбортом доставили в столицу, идет на поправку. Сейчас ее лечением занимаются специалисты Российской детской клинической больницы. Ребенку оказывается специализированная высокотехнологичная медпомощь", - написал министр.

Девочка проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Как сообщается в Telegram-канале больницы, состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное. "Ребенок получает комплексную интенсивную терапию и находится под наблюдением мультидисциплинарной команды: реаниматологов, нейрохирургов, травматологов. На текущий момент реаниматологами проводятся мероприятия по переводу пациентки с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание", - сообщила директор РДКБ Елена Петряйкина.