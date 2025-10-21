В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в зоне повреждений от атаки БПЛА

При атаке пострадали два человека, им оказывается необходимая медпомощь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в границах района, где есть ущерб от падения БПЛА. Об этом сообщил мэр Александр Скрябин.

"Провел внеочередное заседание КЧС по вопросу ликвидации последствий падения БПЛА в Пролетарском районе. Заслушал доклад управления по делам ГО и ЧС. Принято решение: ввести режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб от падения БПЛА, организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, организовать обход для оценки и фиксации ущерба", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки в городе пострадали два человека, им оказывается необходимая медпомощь, угрозы их жизни нет.

В ночь с 20 на 21 октября была отражена массированная воздушная атака на Ростовскую область. БПЛА были уничтожены и подавлены в 16 городах и районах области, в результате повреждения получили четыре многоквартирных и три частных дома, из-за повреждения трансформаторной подстанции в хуторе Недвиговка Мясниковского района остаются без электроэнергии около 3 тыс. жителей. В поселке Вороново Целинского района повреждена газораспределительная труба, от газоснабжения отключены 42 частных дома.