Госдума приняла во II чтении законопроект о круглогодичном призыве

Документ предусматривает, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года. Документ на рассмотрение палаты парламента 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, в первом чтении он был принят в сентябре.

Читайте также

Призыв на военную службу может стать круглогодичным. Главное

Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Авторы инициативы также предлагают установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. Так, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Ко второму чтению в законопроект было внесено несколько поправок. Так, закон предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Кроме того, призывная комиссия сможет принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника, а военкоматы получат право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, нововведения позволят "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу".

В случае подписания закона президентом РФ нововведения, касающиеся круглогодичного призыва, вступят в силу с 1 января 2026 года.