Пострадавших в ДТП с участием 12 машин в Башкирии выписали из больницы

Авария произошла 15 октября на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе

Редакция сайта ТАСС

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Всех пострадавших в ДТП с участием 12 автомобилей в Башкирии выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"[Пострадавших] выписали", - сказала собеседница агентства.

ДТП произошло 15 октября на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе, там столкнулись 12 автомобилей. По данным полиции, у большегруза Shacman отказали тормоза и на скорости водитель допустил столкновение с 11 автомобилями. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в результате погибли два человека, еще шестеро получили травмы. Один из пострадавших позднее умер в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, его заключили под стражу. По данным следствия, водитель - иностранный гражданин - не имел российских водительских прав и осуществлял трудовую деятельность неофициально. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).