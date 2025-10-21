Сбитую на переходе в Башкирии девочку выписали из больницы

Ее мать умерла до приезда скорой помощи

Редакция сайта ТАСС

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы шестилетнюю девочку, которую вместе с матерью сбил водитель на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Туймазы в Башкирии. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"Девочку выписали", - сказала собеседница агентства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 1 октября в городе Туймазы. Под колесами автомобиля оказались ребенок и ее мать, которая умерла до приезда скорой помощи. Ребенка доставили в Туймазинскую ЦРБ в тяжелом состоянии.