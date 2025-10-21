Найденную в Башкирии туристку доставили в Челябинскую область

Женщину осмотрят медики

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Туристку из Челябинска, которую с 18 октября искали в районе горы Иремель в Башкирии, доставили в поселок Тюлюк Челябинской области. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

"На четвертый день поисков найдена туристка, которая потерялась в районе горы Большой Иремель. Сегодня поисково-спасательные работы на границе Башкирии и Челябинской области, к которым привлекались более 60 человек, 18 единиц техники и республиканский пожарно-спасательный вертолет Ка-32, завершены", - написал Первов.

Пострадавшую женщину доставили в поселок Тюлюк Челябинской области, где ее осмотрят медики.