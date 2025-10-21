Путин поздравил Михалкова с 80-летием

Президент отметил, что народный артист России по праву считается выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту России председателю Союза кинематографистов РФ Никите Михалкову по случаю его 80-летия, отметив, что он по праву считается выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры.

Читайте также

"Уважаемый Никита Сергеевич! Примите искренние поздравления с 80-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком", - говорится в телеграмме, которую цитирует Союз кинематографистов РФ в своем Telegram-канале.

Президент особо отметил пример преданного служения своему делу, Отечеству и людям, который режиссер подает посредством своих творческих работ, своего уникального созидательного вклада в развитие российского киноискусства, а также многогранной общественной, просветительской и образовательной деятельности.

"От души желаю вам и вашим близким доброго здоровья и успехов", - заключил глава государства.

О Михалкове

Михалков - Герой Труда РФ, актер, режиссер, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "Бесогон ТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Приобрел известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в фильмах "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Жмурки".

Среди режиссерских работ Михалкова - порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание в России и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Драма "Утомленные солнцем" в 1995 году была удостоена премии "Оскар".