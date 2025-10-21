Найденная в Башкирии туристка получила обморожение ног

Также у женщины переутомление

Редакция сайта ТАСС

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Туристка Полина Захарова, найденная в районе Тыгынских болот, получила обморожение ног. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Башкирии.

Читайте также

"Сказала, что ей надо быстро на вершину". Пропавшую в горах Урала туристку нашли живой

"По предварительной информации, у женщины обморожение нижних конечностей и переутомление", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщину нашли в районе Тыгынских болот. Она услышала звук квадроцикла и пошла на него. Так она вышла на тропу, где ее заметили спасатели и добровольцы. Спасатели на квадроцикле доставили ее в село Тюлюк. После осмотра медицинскими работниками женщину госпитализировали в лечебное учреждение города Юрюзани.