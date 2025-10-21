Варламова и Монгайт внесли в перечень террористов и экстремистов

Блогер и журналистка телеканала "Дождь" признаны в России иноагентами

Илья Варламов © Владимир Барабанов/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Блогер и журналист Илья Варламов и журналистка телеканала "Дождь" Анна Монгайт (оба признаны в РФ иноагентами) внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

"Монгайт Анна Викторовна 09.03.1978 г. р., город Одесса Одесской области Украины. Варламов Илья Александрович 07.01.1984 г. р., город Москва", - указано в реестре.

Анна Монгайт - российская журналистка и телеведущая, креативный продюсер телеканала "Дождь" (признан иноагентом и нежелательной организацией в РФ). Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил ее к 5 годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Блогера Илью Варламова также заочно приговорили по делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Его осудили на 8 лет колонии и назначили штраф в размере 99 млн рублей.