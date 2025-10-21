Le Parisien: украденные из Лувра драгоценности были застрахованы государством

По данным издания, оценка ущерба продолжается

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Ювелирные украшения, похищенные из Лувра 19 октября, были застрахованы государством. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Читайте также

Украшения Наполеона и корона императрицы. Лувр ограбили за четыре минуты

По данным издания, оценка ущерба продолжается. Драгоценности были застрахованы государством в соответствии с практикой, которая касается государственных коллекций.

Газета подчеркнула, что частный страховой полис на украденные ценности не выписывался.

Ранее прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что 19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в "Галерее Аполлона", они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Проводимый полицией розыск преступников пока не дал результатов.