В Москве и Подмосковье фиксируют туман

В частности, явление отмечают в Люберцах, Реутове, Жуковском и Раменском

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Туман, прогнозировавшийся синоптиками на вечер и предстоящую ночь, накрыл несколько районов Москвы и Московской области. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных местах столичного региона.

В частности, туман отмечается на востоке и юго-востоке мегаполиса и расположенных по этим направлениям городах Подмосковья - Люберцах, Реутове, Жуковском и Раменском. Сгущается туман также на юге и северо-востоке столицы.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали ТАСС, что в период до 09:00 в отдельных районах столичного региона ожидается туман, из-за которого объявлен желтый уровень погодной опасности. Являясь средним в колористической шкале погодных предупреждений, такой уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. По прогнозам метеорологов, этой ночью на фоне облачности и тумана местами не исключен небольшой дождь. Столбики термометров должны показать до 5 градусов выше нуля в Москве и от нуля до плюс 5 градусов в Подмосковье.