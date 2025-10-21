Симоньян сообщила о прохождении первого курса химиотерапии

Главный редактор RT заявила, что у нее не третья стадия рака, а первая-вторая

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прошла первый курс химиотерапии 21 октября. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей РТ с участием Верховного. <...> Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая", - написала она.

Как добавила Симоньян, отвечая на фейки о своем диагнозе, которые ей приписывали в одной из статей в интернете, об онкологии главред узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию. "О своем диагнозе в июле я и не подозревала, а узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у [Владимира] Соловьева", - отметила она.

Симоньян также добавила, что проходит курсы химиотерапии в муниципальной больнице по ОМС, "и она не может стоить 8 миллионов, потому что она - читай выше - по ОМС, то есть бесплатно".

Как успокоила читателей Симоньян, у нее не третья стадия, а первая-вторая. "Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может - по его же решению - отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли", - добавила она.

7 сентября Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" сообщила о "страшной тяжелой болезни".