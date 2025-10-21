Водительские права будут аннулировать при опасных болезнях

Новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Закон, предусматривающий аннулирование водительских прав при выявлении у человека ряда опасных заболеваний, заработает в России с 1 марта 2027 года. Соответствующие нормы содержатся в принятых в 2025 году поправках в законодательство о персональных данных и о безопасности дорожного движения, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно нововведениям, при выявлении у водителя признаков заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортным средствам, медорганизация будет уведомлять ГИБДД, после чего водителю необходимо будет в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Подтверждение заболевания или неявка человека на медосвидетельствование будет основанием для прекращения действия его водительских прав.

Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством устанавливается правительством РФ. В число противопоказаний входят общие расстройства психологического развития, эпилепсия, шизофрения, шизотипические расстройства личности, слепота и аномалия цветового зрения. До принятия этих поправок человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия водительского удостоверения (10 лет) даже в случае появления у него медицинских противопоказаний, в том числе психических расстройств.

Как ранее пояснил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), таким образом выстраивается система мониторинга в режиме реального времени, и медицинские базы данных будут совмещены с базами данных МВД. "Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГИБДД, и все - ему аннулируются права", - рассказал депутат.