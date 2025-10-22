Спасатель допустил, что пропавшая под Красноярском семья Усольцевых скрылась

Бывший заместитель начальника отряда "Центроспас" МЧС Герой России Владимир Легошин также предположил, что их не достаточно тщательно искали

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Семья Усольцевых, пропавшая в горной тайге в Красноярском крае в конце сентября, могла скрыться. Такое мнение высказал спасатель международного класса, бывший заместитель начальника отряда "Центроспас" МЧС Герой России Владимир Легошин, принимавший участие в десятках спасательных операций.

"Их там нет, скорее всего. Там не такая чаща, через которую можно где-то потеряться. Потом следы должны остаться. Следов нет. Может быть два варианта развития событий: либо они скрылись, либо не тщательно искали. Но выйти там всегда можно", - сказал он.

Легошин добавил, что человек без еды может продержаться достаточно долго, без воды семь дней, но вода в том регионе есть. "Если они захотели скрыться, они скроются. Хотя, вы знаете, одного человека можно искать очень долго и не найти. Надо понимать, сколько человек было задействовано в поисках, как это делалось, как поиски были организованы, все ли осмотрели", - отметил он.