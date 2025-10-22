Продолжение шатдауна поддерживают более половины опрошенных избирателей США

Согласно опросу Rasmussen Reports, 29% респондентов категорически не одобряют дальнейшую приостановку работы правительства

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Более половины американских избирателей выступают за продолжение текущей приостановки работы федерального правительства США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.

По ее данным, 51% респондентов одобряют продолжение шатдауна, из них 31% выразили решительную поддержку данного шага. За возобновление работы правительства высказались 41% опрошенных, из которых 29% категорически не одобряют дальнейшую приостановку. Еще 8% участников опроса не определились с ответом.

Опрос проводился 15-16 и 19 октября онлайн и по телефону, в нем приняли участие более 1,2 тыс. потенциальных американских избирателей. Погрешность составила 3 процентных пункта.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.