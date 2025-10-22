В ГД внесли законопроект о запрете отключения ЖКУ без решения суда

Это даст дополнительный механизм защиты граждан, считает группа депутатов и сенаторов от ЛДПР

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о запрете приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг без решения суда. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым приостановка и ограничение предоставления коммунальных услуг, в том числе отопления, газоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах допускаются исключительно на основании вступившего в законную силу решения суда.

Согласно действующему законодательству, исполнители коммунальных услуг вправе ограничивать или прекращать их предоставление в случае образования задолженности. "Законопроект сохраняет эти полномочия, но вводит дополнительный механизм защиты граждан, предусматривающий, что приостановка или ограничение коммунальных услуг допускается только на основании вступившего в законную силу решения суда, что позволяет предотвращать злоупотребления и учитывать социальную уязвимость отдельных категорий граждан", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.