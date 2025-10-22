Школы Махачкалы из-за угрозы БПЛА перешли на дистанционный формат обучения

О возобновлении очных занятий будет сообщено по мере стабилизации обстановки

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Некоторые образовательные учреждения Махачкалы из-за возросшей угрозы атак БПЛА временно перешли на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает управление образования администрации города.

"В связи с возросшей угрозой проведения атак беспилотных летательных аппаратов (дронов), в целях обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников, педагогических работников и сотрудников некоторые образовательные учреждения временно переводятся на дистанционный формат обучения. Данное решение принято в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов и является мерой предосторожности, направленной на сохранение жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.

По сообщению управления, руководителям образовательных организаций поручено обеспечить бесперебойное функционирование дистанционных платформ, а также своевременное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке организации учебного процесса.

"О возобновлении очных занятий будет сообщено дополнительно по мере стабилизации обстановки", - добавили в управлении образования Махачкалы.