Повреждение объектов в Махачкале и 33 БПЛА. Последствия атаки на регионы РФ
Редакция сайта ТАСС
06:22
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В Махачкале в результате атаки БПЛА пострадали коммерческие объекты. Также при массированной атаке беспилотников получило повреждения предприятие в Мордовии.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 8 БПЛА сбили над Брянской областью, по 4 - над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, по 3 - над Республикой Крым, Ростовской, Псковской областями и акваторией Черного моря, 2 - над Новгородской областью, а также по 1 - над Орловской, Тверской и Тульской областями.
Последствия
- Предприятие в Мордовии получило повреждения в результате массированной атаки БПЛА, сообщил глава региона Артем Здунов в телеграм-канале.
- Он отметил, что на месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства.
- Несколько коммерческих объектов получили повреждения в результате атаки БПЛА на Махачкалу в Дагестане, сообщили ТАСС в мэрии.
- На месте происшествия в оперативном режиме работают все городские и республиканские экстренные службы, сообщил мэр города Джамбулат Салавов в Telegram-канале.
Работа аэропортов
- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Краснодара, Калуги, Пензы, Пскова, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Махачкалы.
- Временные ограничения, введенные в ряде районов Ленинградской области, повлияли на возможность использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него.
- Движение по воздушным трассам в Калининград и из него вновь открыли.