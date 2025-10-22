Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине
Статья

Повреждение объектов в Махачкале и 33 БПЛА. Последствия атаки на регионы РФ

Редакция сайта ТАСС
06:22
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В Махачкале в результате атаки БПЛА пострадали коммерческие объекты. Также при массированной атаке беспилотников получило повреждения предприятие в Мордовии.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 8 БПЛА сбили над Брянской областью, по 4 - над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, по 3 - над Республикой Крым, Ростовской, Псковской областями и акваторией Черного моря, 2 - над Новгородской областью, а также по 1 - над Орловской, Тверской и Тульской областями.

Последствия

  • Предприятие в Мордовии получило повреждения в результате массированной атаки БПЛА, сообщил глава региона Артем Здунов в телеграм-канале.
  • Он отметил, что на месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства.
  • Несколько коммерческих объектов получили повреждения в результате атаки БПЛА на Махачкалу в Дагестане, сообщили ТАСС в мэрии.
  • На месте происшествия в оперативном режиме работают все городские и республиканские экстренные службы, сообщил мэр города Джамбулат Салавов в Telegram-канале.

Работа аэропортов

  • Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Краснодара, Калуги, Пензы, Пскова, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Махачкалы.
  • Временные ограничения, введенные в ряде районов Ленинградской области, повлияли на возможность использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него.
  • Движение по воздушным трассам в Калининград и из него вновь открыли.
 
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине