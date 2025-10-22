Статья

Повреждение объектов в Махачкале и 33 БПЛА. Последствия атаки на регионы РФ

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В Махачкале в результате атаки БПЛА пострадали коммерческие объекты. Также при массированной атаке беспилотников получило повреждения предприятие в Мордовии.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 8 БПЛА сбили над Брянской областью, по 4 - над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, по 3 - над Республикой Крым, Ростовской, Псковской областями и акваторией Черного моря, 2 - над Новгородской областью, а также по 1 - над Орловской, Тверской и Тульской областями.

Последствия

Предприятие в Мордовии получило повреждения в результате массированной атаки БПЛА, сообщил глава региона Артем Здунов в телеграм-канале.

Он отметил, что на месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства.

Несколько коммерческих объектов получили повреждения в результате атаки БПЛА на Махачкалу в Дагестане, сообщили ТАСС в мэрии.

На месте происшествия в оперативном режиме работают все городские и республиканские экстренные службы, сообщил мэр города Джамбулат Салавов в Telegram-канале.

Работа аэропортов