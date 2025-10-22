В одесском подполье ожидают ужесточения режима после снятия мэра с должности

Через военное управление Киев пытается переломить ситуацию в регионе, имеющего решающее значение для обороны южного направления, отметил собеседник ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Геннадий Труханов © Nina Liashonok via Reuters connect

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Снятие с должности мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиненного в связях с Россией, может повлечь за собой ужесточение режима в городе. Об этом заявил представитель одесского пророссийского подполья в разговоре с ТАСС.

"В Одессе на фоне того, что режим снимает мэра, у которого якобы нашли российский паспорт или гражданство, ожидаем ужесточения правил. Это и комендантские часы, и усиленные патрули, и рейды. Вообще замена гражданского мэра на лояльного Киеву военного администратора (по предварительным данным, Сергея Лысака) позволит центральной власти взять под прямой контроль городские ресурсы и органы управления. Через военное управление Киев пытается переломить ситуацию в регионе, который имеет решающее значение для обороны южного направления. Однако, мы ожидаем, что такая политика приведет к обратному эффекту", - сказал собеседник агентства.

14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства на том основании, что ранее в СМИ появлялась информация о вероятном наличии у одесского градоначальника гражданства РФ. Сам Труханов опроверг этот факт и заявил, что будет оспаривать решение Зеленского.

В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. 16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим.

Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Зеленский тем самым дал четкий сигнал местному самоуправлению и начал зачищать власть на местах, делая ее полностью подконтрольной.