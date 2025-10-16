И.о. мэра Одессы назначили представителя правящей партии Игоря Коваля

Он приступит к исполнению обязанностей с 16 октября

Редакция сайта ТАСС

И.о. мэра Одессы Игорь Коваль © Мэрия Одессы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Представитель украинской правящей партии "Слуга народа" Игорь Коваль назначен исполняющим обязанности мэра Одессы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горсовета.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти, в связи с лишением мэра города Геннадия Труханова украинского гражданства.

Распоряжение на сайте горсовета Одессы подписано самим Ковалем. В нем говорится, что он, в соответствии со второй частью статьи 42 закона Украины "О местном самоуправлении", приступает к исполнению обязанностей с 16 октября.

Коваль - украинский политолог, доктор политических наук, корреспондент Украинской академии политических наук. В 2010 году стал ректором Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. В 2020 году избран депутатом Одесского горсовета от партии "Слуга народа", со 2 декабря того же года является секретарем горсовета.

Лишение гражданства мэра Одессы

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Ранее петиция в адрес Зеленского с соответствующим требованием меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Автор обращения аргументировал его подачу тем, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у Труханова гражданства РФ.

Труханов опровергает факт наличия у него гражданства РФ. Ранее он сообщал, что решение о лишении его гражданства будет оспорено в Верховном суде Украины, если же это не поможет, то он обратится в Европейский суд по правам человека. Труханов также заявлял, что намерен через США запросить у Москвы подтверждение об отсутствии у него гражданства РФ.