Юлию Барановскую выписали из больницы

Телеведущая вернулась из Салехарда в Москву

Редакция сайта ТАСС

Юлия Барановская © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Телеведущую Юлию Барановскую выписали из больницы, в ближайшие дни она вернется к активной деятельности. Об этом ТАСС сообщил ее агент Петро Шекшеев.

"Юлия Барановская уже выписана, вернулась в Москву и готовится возвращаться к активной деятельности. Чувствует она себя хорошо", - сказал собеседник агентства.

Ранее Шекшеев сообщал ТАСС, что Барановской стало плохо на съемках проекта "Большие семьи большой страны" на Ямале. После ведущая была доставлена в больницу Салехарда, где ей провели две полостные операции.