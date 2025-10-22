Юлию Барановскую выписали из больницы
Редакция сайта ТАСС
09:39
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Телеведущую Юлию Барановскую выписали из больницы, в ближайшие дни она вернется к активной деятельности. Об этом ТАСС сообщил ее агент Петро Шекшеев.
"Юлия Барановская уже выписана, вернулась в Москву и готовится возвращаться к активной деятельности. Чувствует она себя хорошо", - сказал собеседник агентства.
Ранее Шекшеев сообщал ТАСС, что Барановской стало плохо на съемках проекта "Большие семьи большой страны" на Ямале. После ведущая была доставлена в больницу Салехарда, где ей провели две полостные операции.