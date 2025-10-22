ВС признал законными штрафы с двух камер рядом

В Воронежской области автовладельцу пришел штраф за одно и то же нарушение с разницей в 22 секунды

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Верховный суд РФ разрешил неоднократно штрафовать водителей за превышение скорости, выявленное при помощи камер на расстоянии несколько сотен метров. Это отмечается в постановлении, с которым ознакомился ТАСС.

Читайте также

Автодисциплина: есть ли связь между величиной штрафов и аварийностью

"Решение судьи Левобережного районного суда города Воронежа Воронежской области от 26 октября 2023 года, решение судьи Воронежского областного суда от 16 января 2024 года и постановление судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции от 23 октября 2024 года, вынесенные в отношении ООО «Автомобильно-транспортное предприятие-I» - оставить без изменения", - отмечается в постановлении.

Согласно документу, транспортное предприятие из Воронежа пыталось в Верховном суде отменить постановление суда первой инстанции. Компании пришло из ГИБДД два штрафа с разницей в 22 секунды за нарушение скоростного режима автобусом. Верховный суд установил, что основанием для начисления двух штрафов являются два разных состава нарушения.